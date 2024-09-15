Российские военные освободили село Борки в Курской области и взяли пленных Алаудинов сообщил об освобождении села Борки в Курской области 15 сентября, 15:38 ВС РФ освободили курское село Борки. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Российские военные провели зачистку в селе Борки в Курской области, полностью освободив его от присутствия украинских подразделений, в ходе операции были взяты в плен бойцы противника. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

ВС РФ освободили курское село Борки. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

«Наши братья из подразделения «Арбат» и 810-й бригады зачистили населённый пункт Борки, уничтожив противника и взяв пленных. Поздравляю наших братьев с таким хорошим результатом и желаю дальнейших успехов», — уточнил он и разместил видео из освобождённого населённого пункта.

Ранее Алаудинов сообщил, что ВСУ пытаются наращивать группировку в Суджанском районе Курской области, однако российские атаки мешают им сформировать «ударный кулак».

Авторы Татьяна Миссуми