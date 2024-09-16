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Регион
16 сентября, 10:39

ВС РФ нанесли удары по аэродрому и цеху производства беспилотников ВСУ

Российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ и цех, где производили беспилотные летательные аппараты. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ. Были у нашей армии и другие цели.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение <...> четырём складам их хранения», — говорится в сообщении военного ведомства.

Помимо того, ракеты и дроны российских войск смогли дотянуться до групп солдат и техники киевского режима в 144 районах.

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Недавно командир Апти Алаудинов похвастался месячным уловом украинских пленных в курском приграничье. За последний месяц солдаты спецназа «Ахмат» изловили 20 бойцов ВСУ в этом районе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Arkady Zakharov

Николай Рюмин
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