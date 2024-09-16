Если киевские власти пойдут на мирные переговоры с Россией, Вооружённые силы Украины могут устроить переворот в стране. Об этом заявило американское издание The Washington Post.

«Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах», — цитирует издание украинского солдата.

В издании отметили, что в некоторых украинских подразделениях выступают строго против любого переговорного процесса и окончания конфликта.