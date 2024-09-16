Украинские военные могут свергнуть Зеленского в случае мира с Россией, считают в США
WP: ВСУ грозят госпереворотом в случае мирных переговоров с Россией
Если киевские власти пойдут на мирные переговоры с Россией, Вооружённые силы Украины могут устроить переворот в стране. Об этом заявило американское издание The Washington Post.
«Будет переворот, поскольку эту идею будут продвигать те, кто находится в незатронутых боевыми действиями городах», — цитирует издание украинского солдата.
В издании отметили, что в некоторых украинских подразделениях выступают строго против любого переговорного процесса и окончания конфликта.
Напомним, 16 сентября суд на Украине должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского по назначению президентских выборов украинским парламентом. Депутат подал иск в июне 2024 года, утверждая, что проведение выборов необходимо для сохранения конституционного строя в стране.
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