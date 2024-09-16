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16 сентября, 02:44

Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента

Суд на Украине должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского по назначению президентских выборов украинским парламентом. По данным агентства УНИАН, на заседании по делу в конце июля было решено начать рассмотрение иска 16 сентября.

На предыдущих заседаниях обсуждался вопрос участия самого Дубинского, находящегося в СИЗО. Депутат подал иск в июне 2024 года, утверждая, что проведение выборов необходимо для сохранения конституционного строя в стране.

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Ранее стало известно, что киевские власти не выделили отдельную статью расходов на проведение выборов в 2025 году. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Отметим, что в проекте бюджета заморозили почти все социальные стандарты.

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Артём Гапоненко
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