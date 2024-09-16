Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента

Суд на Украине должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского по назначению президентских выборов украинским парламентом. По данным агентства УНИАН, на заседании по делу в конце июля было решено начать рассмотрение иска 16 сентября.

На предыдущих заседаниях обсуждался вопрос участия самого Дубинского, находящегося в СИЗО. Депутат подал иск в июне 2024 года, утверждая, что проведение выборов необходимо для сохранения конституционного строя в стране.