Суд на Украине рассмотрит иск с требованием назначить выборы президента
Суд на Украине должен рассмотреть иск депутата Верховной рады Александра Дубинского по назначению президентских выборов украинским парламентом. По данным агентства УНИАН, на заседании по делу в конце июля было решено начать рассмотрение иска 16 сентября.
На предыдущих заседаниях обсуждался вопрос участия самого Дубинского, находящегося в СИЗО. Депутат подал иск в июне 2024 года, утверждая, что проведение выборов необходимо для сохранения конституционного строя в стране.
Ранее стало известно, что киевские власти не выделили отдельную статью расходов на проведение выборов в 2025 году. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Отметим, что в проекте бюджета заморозили почти все социальные стандарты.
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