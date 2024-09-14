Украина не планирует проводить выборы в 2025 году Депутат Рады Железняк: В бюджете Украины на 2025 год нет расходов на выборы 14 сентября, 15:37 Выборы на Украине, 2019 год. Обложка © Zuma\TASS

Киевские власти не прописали отдельной строкой расходов выборы на Украине в 2025 году. Об этом сообщил в телеграм-канале депутат Верховной рады Ярослав Железняк, комментируя проект украинского бюджета на следующий год.

«По выборам в бюджете (проекте бюджета на 2025 год — прим. Life.ru) ничего пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло его в Верховную Раду. В проекте госбюджета заморозили почти все социальные стандарты, но заложили 1,5 млрд гривны (более 3 миллиардов рублей) на телемарафон.

Авторы Татьяна Миссуми