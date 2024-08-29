На Украине предложили ввести 10-часовой рабочий день
Украинский эксперт по энергетическим вопросам Андрей Гнатуш призвал власти ввести в стране 10-часовой рабочий день, чтобы восстановить экономику.
«На месте государства я бы рассмотрел вариант перевода с 8-часового рабочего дня на 10-часовой, где два часа мы работаем на восстановление экономики Украины, энергетические мощности ВПК», — заявил Гнатуш в эфире телеканала "Киев 24".
А ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году Украина потеряла 30% всей своей экономики — ВВП.
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