Премьер Шмыгаль: ВВП Украины сократился на 30% в 2022 году
В 2022 году Украина на фоне Специальной военной операции потеряла 30% всей своей экономики — ВВП. Об этом в ходе выступления на форуме «Украина 2024. Независимость» рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП», — заявил он.
Ранее бюджетный дефицит Украины назвали самым большим в мире. Страна потратила огромные деньги на оружие. То есть расходы государства в два раза превысили уровень доходов. Украина ежегодно пытается получить около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть социальные расходы, пенсии, зарплаты учителям и медикам.
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