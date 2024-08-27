Премьер Шмыгаль: ВВП Украины сократился на 30% в 2022 году

В 2022 году Украина на фоне Специальной военной операции потеряла 30% всей своей экономики — ВВП. Об этом в ходе выступления на форуме «Украина 2024. Независимость» рассказал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Мы фактически потеряли в 2022 году 30% нашей экономики, нашего ВВП», — заявил он.