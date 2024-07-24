В Раде назвали Украину мировым лидером по дефициту бюджета
Депутат Рады Фролов: Бюджетный дефицит Украины признан самым большим в мире
Здание Верховной рады. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryuchka Yaroslav
Бюджетный дефицит Украины оказался самым большим в мире. Расходы страны на фоне боевых действий в два раза превышают уровень доходов, сообщил член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов.
"У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого", — сказал депутат.
Фролов добавил, что каждый год Украина пытается получить около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть социальные расходы, пенсии, зарплаты учителям и медикам, так как средства в основном уходят на поддержку украинской армии. По словам парламентария, такая ситуация уже длится больше двух лет — и только помощь от зарубежных партнёров помогает справляться с ней. Фролов заявил, что Киев делает всё возможное, чтобы размер поддержки не менялся.
А ранее Life.ru рассказывал, что Международный валютный фонд предоставит Украине ещё 2,2 миллиарда долларов в рамках механизма расширенного кредитования. Суммарный объём кредита по программе МВФ составит около 7,6 миллиарда долларов. При этом Киев в этом году должен выплатить МВФ по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет — ещё 11,5 миллиарда долларов. Минфину Незалежной не удалось договориться с держателями евробондов Украины о реструктуризации задолженности.