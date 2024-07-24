В Раде назвали Украину мировым лидером по дефициту бюджета

Бюджетный дефицит Украины оказался самым большим в мире. Расходы страны на фоне боевых действий в два раза превышают уровень доходов, сообщил член комитета Верховной рады по бюджету Павел Фролов.

"У нас уникальная ситуация: бюджетный дефицит самый большой в мире. Расходы вдвое превышают доходы. Ситуация сложная, ведь война — это очень дорого", — сказал депутат.

Фролов добавил, что каждый год Украина пытается получить около 40 миллиардов долларов, чтобы покрыть социальные расходы, пенсии, зарплаты учителям и медикам, так как средства в основном уходят на поддержку украинской армии. По словам парламентария, такая ситуация уже длится больше двух лет — и только помощь от зарубежных партнёров помогает справляться с ней. Фролов заявил, что Киев делает всё возможное, чтобы размер поддержки не менялся.