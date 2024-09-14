Украина заморозила социальные проекты, но выделила 1,5 млрд на телемарафон
Правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло его в Верховную Раду. В проекте госбюджета заморозили почти все социальные стандарты, но заложили 1,5 млрд гривны (более 3 миллиардов рублей) на телемарафон. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Так, в проекте бюджета заморозили почти все социальные стандарты. По словам Железняка, минимальную зарплату оставили на уровне 8000 гривен (17 526,52 рубля), а прожиточный минимум — на уровне 2920 гривен (6397,18 руб.), для госслужащих — 2102 гривен (4605,09 рубля).
Он также уточнил, что на телеканал «Рада» бюджет снизили со 198 (436 227 660 рублей) до 78,2 гривны (171 847 260 рублей).
Ранее стало известно, что Украинская железная дорога закупит шторы в вагоны по 7,5 тысячи гривен за штуку (около 16,5 тысячи рублей). Всего планируют закупить 782 широких и 150 узких штор. Как сообщают эксперты, таким образом чиновники просто наживаются.
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