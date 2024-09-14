Украина заморозила социальные проекты, но выделила 1,5 млрд на телемарафон

Правительство Украины утвердило проект государственного бюджета на 2025 год и внесло его в Верховную Раду. В проекте госбюджета заморозили почти все социальные стандарты, но заложили 1,5 млрд гривны (более 3 миллиардов рублей) на телемарафон. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Так, в проекте бюджета заморозили почти все социальные стандарты. По словам Железняка, минимальную зарплату оставили на уровне 8000 гривен (17 526,52 рубля), а прожиточный минимум — на уровне 2920 гривен (6397,18 руб.), для госслужащих — 2102 гривен (4605,09 рубля).

Он также уточнил, что на телеканал «Рада» бюджет снизили со 198 (436 227 660 рублей) до 78,2 гривны (171 847 260 рублей).