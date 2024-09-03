Сбежавший с Украины депутат раскрыл схему наживы чиновников на шторах для поездов
Дмитрук: «Украинская железная дорога» закупит шторы по 16,5 тыс. рублей за штуку
Украинская железная дорога закупит шторы в вагоны по 7,5 тысячи гривен за штуку (около 16,5 тысяч рублей). Всего планируют закупить 782 широкие шторы и 150 узких штор. Данные сведения представлены в украинской электронной системе публичных закупок Prozorro.
Всего на шторы выделили 7 миллионов гривен (около 15 миллионов рублей). Как отметил Народный депутат Украины Артём Дмитрук, пока люди в вагонах умирают от жары и антисанитарии, чиновники распихивают миллионы по карманам, наживаясь на госзакупках.
Ранее Life.ru сообщал, что на Украине военные чиновники украли почти 60 миллионов гривен (около 131 миллиона рублей) на аптечках для ВСУ. По данным следствия, речь идёт о восьми договорах на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 миллиона гривен между государством и частными предпринимателями. При этом военные чиновники не проконтролировали качество медикаментов.
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