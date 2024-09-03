Сбежавший с Украины депутат раскрыл схему наживы чиновников на шторах для поездов

Украинская железная дорога закупит шторы в вагоны по 7,5 тысячи гривен за штуку (около 16,5 тысяч рублей). Всего планируют закупить 782 широкие шторы и 150 узких штор. Данные сведения представлены в украинской электронной системе публичных закупок Prozorro.

Всего на шторы выделили 7 миллионов гривен (около 15 миллионов рублей). Как отметил Народный депутат Украины Артём Дмитрук, пока люди в вагонах умирают от жары и антисанитарии, чиновники распихивают миллионы по карманам, наживаясь на госзакупках.