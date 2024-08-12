Украинские чиновники стали миллионерами благодаря некачественным аптечкам для ВСУ

На Украине военные чиновники украли почти 60 миллионов гривен (около 131 миллиона рублей) на аптечках для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Незалежной.

По данным следствия, речь идёт о восьми договорах на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 миллиона гривен между государством и частными предпринимателями. При этом военные чиновники не проконтролировали качество медикаментов. Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующих компонентов, а сами препараты — некачественные.

"Обвинения предъявлены экс-начальнику одного из учебных центров, начальнику медицинской службы того же центра и восьмерым частным предпринимателям", — говорится в сообщении ГБР.