Украинские чиновники стали миллионерами благодаря некачественным аптечкам для ВСУ
Украинские чиновники украли почти 60 миллионов гривен на аптечках для ВСУ
Аптечки, закупленные для ВСУ, которые не прошли проверку на качество. Обложка © Telegram / Государственное бюро расследований Украины
На Украине военные чиновники украли почти 60 миллионов гривен (около 131 миллиона рублей) на аптечках для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Незалежной.
По данным следствия, речь идёт о восьми договорах на поставку 30 773 аптечек на общую сумму 58,5 миллиона гривен между государством и частными предпринимателями. При этом военные чиновники не проконтролировали качество медикаментов. Впоследствии экспертиза подтвердила, что аптечки не соответствуют установленным нормам, не имеют соответствующих компонентов, а сами препараты — некачественные.
"Обвинения предъявлены экс-начальнику одного из учебных центров, начальнику медицинской службы того же центра и восьмерым частным предпринимателям", — говорится в сообщении ГБР.
Ранее сообщалось, что в Киеве задержали замминистра энергетики Украины за взятку в 500 тысяч долларов. Речь идёт об Александре Хейло. По информации украинского издания, кабмин уже уволил чиновника. По делу о коррупции также задержаны его сообщники.