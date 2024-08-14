На Украине умудрились украсть 12 млн гривен, выделенных на разработку защиты для танков
СБУ возбудила дело о присвоении 12 млн гривен при разработке защиты для танков
Сотрудники одного из киевских оборонных предприятий умудрились присвоить почти 300 тысяч долларов, направленных на разработку динамической защиты для украинских танков. Дело против них возбудили по материалам СБУ и НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины).
Преступление было совершено весной 2022 года, когда Минобороны страны заключило договор с машиностроительной компанией для серийного производства соответствующих комплектующих.
"Однако экскеровщик государственного предприятия и его главный бухгалтер решили за счёт государственного контракта получить незаконную "прибыль", — сообщает пресс-служба СБУ.
Дельцы искусственно завысили стоимость заказанной продукции, а полученную разницу вывели в тень из-за подконтрольных коммерческих структур. Сделка нанесла ущерб государственному бюджету почти на 12 миллионов гривен. Фигурантами дела стали бывший гендир государственного предприятия, его бухгалтер и один из ключевых фигурантов "схемы" – руководитель коммерческой структуры, из-за которой фигуранты выводили бюджетные средства в тень. Их преступные действия квалифицированы по трем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, коррупция невероятных масштабов является одной из главных претензий Запада к киевскому режиму. Ранее СМИ узнали, что внимание США к этой теме очень раздражает Владимира Зеленского.