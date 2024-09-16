Киев хочет продавить карт-бланш на западные ракеты самообстрелом детсада, выяснила СВР
СВР: Украина хочет инсценировать ракетный удар РФ по детсаду или больнице
Украина планирует устроить инсценировку российского удара по детскому учреждению или больнице, которая находится на подконтрольной ВСУ территории. Об этом рассказали в Службе внешней разведки России.
Таким образом командование пытается повысить боевой дух ВСУшников, а также найти правдоподобный повод для Запада, который размышляет о снятии ограничений на использование ракет по территории России. США же планируют воспользоваться данной провокацией для усиления давления на Иран и КНДР. Ожидается, что удар будет нанесён якобы их ракетами.
Изощрённые и кровавые «подставы» Незалежная планирует уже не первый раз. Ранее Life.ru сообщал о планах Киева инсценировать гибель мирных жителей в Херсоне. Группа режиссёров и военных корреспондентов прибыла в город заранее, чтобы запечатлеть момент «удара».
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