Украина планирует устроить инсценировку российского удара по детскому учреждению или больнице, которая находится на подконтрольной ВСУ территории. Об этом рассказали в Службе внешней разведки России.

Таким образом командование пытается повысить боевой дух ВСУшников, а также найти правдоподобный повод для Запада, который размышляет о снятии ограничений на использование ракет по территории России. США же планируют воспользоваться данной провокацией для усиления давления на Иран и КНДР. Ожидается, что удар будет нанесён якобы их ракетами.