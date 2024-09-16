Алаудинов похвастался месячным уловом украинских пленных в курском приграничье

За последний месяц солдаты спецназа «Ахмат» пленили 20 бойцов ВСУ в Курской области. Об этом доложил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«В общем <...> за последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», — сказал он, добавив, что ситуация в регионе находиться под контролем.