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16 сентября, 09:55

Алаудинов похвастался месячным уловом украинских пленных в курском приграничье

Алаудинов: В Курской области «Ахмат» за месяц пленил 20 солдат ВСУ

За последний месяц солдаты спецназа «Ахмат» пленили 20 бойцов ВСУ в Курской области. Об этом доложил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в беседе с ТАСС.

«В общем <...> за последний месяц, получается, наверное, наши ребята взяли человек 20 пленных», — сказал он, добавив, что ситуация в регионе находиться под контролем.

Около 200 солдат ВСУ сдались в плен Армии России за четыре дня под Курском
Около 200 солдат ВСУ сдались в плен Армии России за четыре дня под Курском

Недавно пленённые в Курской области десантники ВСУ из 80-й отдельной ДШБ обратились к украинским властям. Боевики киевского режима попросили как можно скорее вызволить их из заточения. Они признались, что командиры их бросили на убой без нормальных приказов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Николай Рюмин
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