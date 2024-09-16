Пленённые в Курской области десантники ВСУ из 80-й отдельной ДШБ обратились к украинским властям. Боевики киевского режима попросили как можно скорее вызволить их из заточения, сообщил РИА «Новости» представитель силовых структур.

На допросе в тылу российских войск военнослужащие признались, что их попросту кинули, отправив на убой. При этом места боестолкновений усеяны телами погибших и раненых, которых не спешат эвакуировать.