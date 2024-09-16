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16 сентября, 03:42

Десантура ВСУ попала в западню под Курском и обратилась к Киеву с одной просьбой

РИА «Новости»: Украинские десантники попросили Киев забрать их из плена

Пленённые в Курской области десантники ВСУ из 80-й отдельной ДШБ обратились к украинским властям. Боевики киевского режима попросили как можно скорее вызволить их из заточения, сообщил РИА «Новости» представитель силовых структур.

На допросе в тылу российских войск военнослужащие признались, что их попросту кинули, отправив на убой. При этом места боестолкновений усеяны телами погибших и раненых, которых не спешат эвакуировать.

«Также всушник <…> попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — поделился собеседник агентства.

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Между тем российские защитники продолжают изгонять врага из курского приграничья, освобождая один населённый пункт за другим. В свои дома уже вернулись около 3 тысяч местных жителей. О недавнем присутствии ВСУ в этом районе напоминают лишь остовы разбитой украинской техники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Илья Пушкарев
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