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16 сентября, 01:11

«Сафари обломалось»: Российский спецназовец высмеял бегство западных ЧВК из курского приграничья

Командир разведгруппы «Ахмата»: Западные ЧВК сбежали из-под Курска спустя неделю

Сотрудники американских и британских частных военных компаний сразу «получили по зубам» во время вылазки ВСУ в курское приграничье и спешно ретировались, бросив украинских бойцов. Подробности непродолжительного визита западных ЧВК в Россию озвучил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Здесь были серьёзные ЧВК, так называемая FOG (американская ЧВК Forward Observation Group. — Прим. Life.ru) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили. Думали, что залетят на расслабоне, но сафари обломалось», — поделился разведчик с газетой «Известия».

Аид подчеркнул, что наёмников хватило всего лишь на неделю. При этом они почти не участвовали в крупных штурмах, а выполняли функции ДРГ, снайперов и отрядов зачисток. Иностранцев подвела привычка воевать в идеальных условиях, и к жёсткой реакции ВС РФ они явно не были готовы.

«Как только получают по зубам, сильно грустят», — сыронизировал спецназовец.

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Ранее американская Forward Observation Group подтвердила присутствие своих наёмников в Курской области пафосным фото на фоне броневика. Однако как только Россия объявила пособников ВСУ законными целями и устроила им ад на земле, FOG завопила о хаосе и перебросила часть сил подальше от РФ.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Илья Пушкарев
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