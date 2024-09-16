«Сафари обломалось»: Российский спецназовец высмеял бегство западных ЧВК из курского приграничья

Сотрудники американских и британских частных военных компаний сразу «получили по зубам» во время вылазки ВСУ в курское приграничье и спешно ретировались, бросив украинских бойцов. Подробности непродолжительного визита западных ЧВК в Россию озвучил командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

«Здесь были серьёзные ЧВК, так называемая FOG (американская ЧВК Forward Observation Group. — Прим. Life.ru) и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили. Думали, что залетят на расслабоне, но сафари обломалось», — поделился разведчик с газетой «Известия».

Аид подчеркнул, что наёмников хватило всего лишь на неделю. При этом они почти не участвовали в крупных штурмах, а выполняли функции ДРГ, снайперов и отрядов зачисток. Иностранцев подвела привычка воевать в идеальных условиях, и к жёсткой реакции ВС РФ они явно не были готовы.