Часть замеченной в Курской области ЧВК из США была переброшена в Газу
MWM: ЧВК FOG из США, замеченная в Курской области, перебросила часть сил в Газу
Боевики ЧВК FOG в Курской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0
Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group, которая воюет на стороне ВСУ, в конце 2023 года перебросила часть сил в сектор Газа. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
«Forward Observations Group, статус которой остаётся крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть её личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года», — говорится в материале журнала.
Напомним, что Forward Observations Group сообщила об участии в атаке ВСУ на территорию курского приграничья 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в российском регионе. Ранее бойцов частной компании заметили за установкой миномётных расчётов недалеко от жилых домов и детских площадок. Сенатор из ДНР заявил, что прибывшие американцы будут "хорошим обменным фондом" после того, как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке зоны проведения специальной военной операции.