Часть замеченной в Курской области ЧВК из США была переброшена в Газу

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group, которая воюет на стороне ВСУ, в конце 2023 года перебросила часть сил в сектор Газа. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.

«Forward Observations Group, статус которой остаётся крайне непрозрачным, участвует в операциях в зоне театра военных действий на Украине уже более двух лет, хотя часть её личного состава, по имеющимся сведениям, была переброшена в Израиль для поддержки операций в секторе Газа с конца 2023 года», — говорится в материале журнала.