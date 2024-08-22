В Совфеде сочли хорошим фондом для обмена головорезов из американской ЧВК под Курском

Замеченные под Курском бойцы из американских ЧВК Forward Observations Group будут "хорошим обменным фондом" после того как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке СВО. Об этом заявил РИА "Новости" сенатор ДНР Александр Волошин, комментируя фото с наёмниками.

"Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим "обменным фондом", который наша страна использует при необходимости", — заметил парламентарий.