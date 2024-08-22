В Совфеде сочли хорошим фондом для обмена головорезов из американской ЧВК под Курском
Сенатор Волошин заявил, что бойцы американской ЧВК будут хорошим обменным фондом
Боевики ЧВК FOG в Курской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0
Замеченные под Курском бойцы из американских ЧВК Forward Observations Group будут "хорошим обменным фондом" после того как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке СВО. Об этом заявил РИА "Новости" сенатор ДНР Александр Волошин, комментируя фото с наёмниками.
"Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится. И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим "обменным фондом", который наша страна использует при необходимости", — заметил парламентарий.
По мнению Волошина, публичное заявление об участии американских комбатантов в боевых действиях ВСУ является свидетельством того, что в США "перестали стесняться" и готовы открыто признавать свою роль в украинском конфликте.
Напомним, что Forward Observations Group сообщила об участии в вылазке ВСУ на территорию Курской области 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в курском приграничье. Позднее стало известно, что ЧВК уже два года работает на Украине. В Госдуме считают, что США появлением группы бойцов ЧВК бросили вызов России.