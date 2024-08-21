Захарова объявила охоту на головорезов из американской ЧВК под Курском

Иностранные комбатанты при участии в боевых действиях против России являются законными целями ВС страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сведения о появлении наёмников американской частной военной компании (ЧВК) под Курском.

"Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооружённых сил РФ и будут уничтожены", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами.