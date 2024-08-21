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21 августа, 14:12

Захарова объявила охоту на головорезов из американской ЧВК под Курском

Захарова: Иностранные комбатанты под Курском являются законными целями ВС РФ

Боевики ЧВК FOG в Курской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0

Боевики ЧВК FOG в Курской области. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / forwardobservation2.0

Иностранные комбатанты при участии в боевых действиях против России являются законными целями ВС страны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сведения о появлении наёмников американской частной военной компании (ЧВК) под Курском.

"Мы предупреждаем, что все иностранные комбатанты, которые осуществляют теракты против наших регионов, равно как и управляемая ими техника, являются законными целями вооружённых сил РФ и будут уничтожены", — подчеркнула дипломат в беседе с журналистами.

Захарова: Атака ВСУ под Курском происходит при всеобъемлющей поддержке Запада
Захарова: Атака ВСУ под Курском происходит при всеобъемлющей поддержке Запада

Напомним, что Forward Observations Group сообщила об участии в вылазке ВСУ на территорию Курской области 19 августа. Геолокация опубликованного снимка с тремя вооружёнными наёмниками подтверждает присутствие бойцов в курском приграничье. Позднее стало известно, что ЧВК уже два года работает на Украине. В Госдуме считают, что США появлением группы бойцов ЧВК бросили вызов России.

Дарья Нарыкова
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