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23 августа, 09:12
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Головорезы Зеленского из американской ЧВК спалились на установке миномётов на детской площадке

Воюющая за Украину американская ЧВК оборудует боевые позиции у детских площадок

Пейзаж, на фоне которого наёмник из американской ЧВК выставил миномётную позицию, знаком каждому жителю СНГ. Фото © Forward Observation Group

Пейзаж, на фоне которого наёмник из американской ЧВК выставил миномётную позицию, знаком каждому жителю СНГ. Фото © Forward Observation Group

Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая участвовала в нападении на Курскую область в составе ВСУ, практикует расположение позиций миномётный расчётов близи жилых домов и рядом с детскими площадками. Соответствующие фотографии появились накануне в соцсетях военизированной структуры.

На кадрах видно, как один из военных с американскими флагами на шевронах склонился над миномётом, а судя по пейзажу на фоне, боевая позиция оборудована прямо на детской площадке, либо на территории России, либо на Украине.

В Совфеде сочли хорошим фондом для обмена головорезов из американской ЧВК под Курском
В Совфеде сочли хорошим фондом для обмена головорезов из американской ЧВК под Курском

Напомним, что накануне российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ во время попытки их захода в Русскую Конопельку в Курской области. Среди ликвидированных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.

Алексей Берковиц
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