Головорезы Зеленского из американской ЧВК спалились на установке миномётов на детской площадке
Воюющая за Украину американская ЧВК оборудует боевые позиции у детских площадок
Пейзаж, на фоне которого наёмник из американской ЧВК выставил миномётную позицию, знаком каждому жителю СНГ. Фото © Forward Observation Group
Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая участвовала в нападении на Курскую область в составе ВСУ, практикует расположение позиций миномётный расчётов близи жилых домов и рядом с детскими площадками. Соответствующие фотографии появились накануне в соцсетях военизированной структуры.
На кадрах видно, как один из военных с американскими флагами на шевронах склонился над миномётом, а судя по пейзажу на фоне, боевая позиция оборудована прямо на детской площадке, либо на территории России, либо на Украине.
Напомним, что накануне российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ во время попытки их захода в Русскую Конопельку в Курской области. Среди ликвидированных — наёмники из американской ЧВК Forward Observation Group.