Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group, которая участвовала в нападении на Курскую область в составе ВСУ, практикует расположение позиций миномётный расчётов близи жилых домов и рядом с детскими площадками. Соответствующие фотографии появились накануне в соцсетях военизированной структуры.

На кадрах видно, как один из военных с американскими флагами на шевронах склонился над миномётом, а судя по пейзажу на фоне, боевая позиция оборудована прямо на детской площадке, либо на территории России, либо на Украине.