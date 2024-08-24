В ООН прокомментировали сообщения о миномёте американской ЧВК на детской площадке
ООН — о воюющей за ВСУ американской ЧВК: Все военные должны защищать гражданских
Наёмник из американской ЧВК выставил миномётную позицию у детской площадки. Обложка © Forward Observation Group
В Организации Объединённых Наций прокомментировали фотографию с наёмником американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group, который вместе с ВСУ вторгся в Курскую область и выставил миномёт рядом с детской площадкой. Как передаёт РИА «Новости», официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все без исключения военные должны защищать гражданских и инфраструктуру.
Во время беседы с журналистами он сообщил, что не имеет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. Собеседник информагентства также отметил, что ООН часто выражало обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру.
«И вы знаете, независимо от того, идёт ли речь о конфликте, о котором вы говорите, идёт ли речь о национальной армии или частных подрядчиках — все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — заключил Дюжаррик.
Напомним, что американская ЧВК Forward Observation Group, которая участвовала в нападении на Курскую область в составе ВСУ, практикует расположение позиций миномётный расчётов близи жилых домов и рядом с детскими площадками. Соответствующие фотографии недавно были опубликованы в соцсетях данной организации. Стоит отметить, что до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила охоту на этих наёмников, а сенатор ДНР Александр Волошин заявил, что бойцы из ЧВК Forward Observations Group будут "хорошим обменным фондом" после того, как попадут в плен на поле боя в Курской области или в любой другой точке в зоне проведения специальной военной операции.