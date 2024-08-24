В ООН прокомментировали сообщения о миномёте американской ЧВК на детской площадке

В Организации Объединённых Наций прокомментировали фотографию с наёмником американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observation Group, который вместе с ВСУ вторгся в Курскую область и выставил миномёт рядом с детской площадкой. Как передаёт РИА «Новости», официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что все без исключения военные должны защищать гражданских и инфраструктуру.

Во время беседы с журналистами он сообщил, что не имеет возможности подтвердить достоверность этих сообщений. Собеседник информагентства также отметил, что ООН часто выражало обеспокоенность по поводу использования частных военных подрядчиков по всему миру.