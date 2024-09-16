Появилось эффектное видео работы Су-34 планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье

В приграничном районе Курской области российский бомбардировщик Су-34 атаковал солдат и технику ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.

Су-34 работает по целям в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что УМПК позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии соприкосновения. Как только экипаж «селезня» узнал об успешном поражении всех намеченных целей, они вернулись на аэродром вылета.