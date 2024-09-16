Появилось эффектное видео работы Су-34 планирующими бомбами по ВСУ в курском приграничье
Су-34 ударил по скоплению ВСУ в приграничном районе Курской области
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
В приграничном районе Курской области российский бомбардировщик Су-34 атаковал солдат и технику ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ.
Су-34 работает по целям в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что УМПК позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии соприкосновения. Как только экипаж «селезня» узнал об успешном поражении всех намеченных целей, они вернулись на аэродром вылета.
Недавно российские войска поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ и цех, где производили беспилотные летательные аппараты. Помимо того, ракеты и дроны ВС РФ смогли ликвидировать отряды солдат и техники киевского режима в 144 районах.