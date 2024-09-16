Подполье: ВС РФ нанесли удары по Обухову, поражён тайный склад ВСУ

Российские бойцы нанесли удары по личному составу и технике Вооружённых сил Украины (ВСУ) в нескольких областях Украины. Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«В городе Обухов [Киевская область] и рядом с ним три прилёта. Есть хорошее поражение живой силы и техники на «тайном» складе», — написал Лебедев в телеграм-канале.

Подпольщик уточнил, что ВС РФ также нанесли удары по Киевской области и пригородам столицы Незалежной. Так, в городе Фастове были поражены склады возле железной дороги. Кроме того, два удара зафиксировано в пригороде Житомира.

Лебедев дополнил, что ВС России нанесли удары по расположениям украинских войск в городах Васильков (Киевская область) и Канев (Черкасская область). По данным подполья, в Каневе ВСУ понесли крупные потери. Кроме того, удары были зафиксированы в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Винницкой областях.