Партизаны раскрыли детали сокрушительных ударов России по военным объектам в Одессе
Подполье сообщило, что взрывы прогремели в порту и на ж/д станции в Одессе
Одесса. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio
Российские удары пришлись по военным складам в Одессе в ночь на 13 сентября. Такой информацией поделился в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 2:45 13 сентября прозвучали взрывы на восточной окраине Одессы Поскот. По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идёт работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника», — уточнил он.
Также в это время зафиксирован прилёт в порту Черноморска, в западном пригороде Одессы. По словам Лебедева, удар оказался очень мощный, а детонация продолжалась долгое время, после чего к месту отправились десятки медицинских бригад и вертолёт. Последний затем улетел в сторону Румынии или Молдавии. И, наконец, взрывы были в районе Таирова и села Нерубайское, там расположены аэродром и авиазавод, однако были сбиты ракеты или попали в цель, пока неизвестно, отметил Лебедев.
Напомним, сегодня утром украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе. Что послужило их причиной не сообщалось. Также киевские власти не стали официально комментировать случившееся.