Партизаны раскрыли детали сокрушительных ударов России по военным объектам в Одессе

«В 2:45 13 сентября прозвучали взрывы на восточной окраине Одессы Поскот. По сообщениям одесситов, взрывы были со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник). На станции расположено несколько складов, где постоянно идёт работа с военными грузами. А также две большие секции с гаражами, где хранится военная техника», — уточнил он.

Также в это время зафиксирован прилёт в порту Черноморска, в западном пригороде Одессы. По словам Лебедева, удар оказался очень мощный, а детонация продолжалась долгое время, после чего к месту отправились десятки медицинских бригад и вертолёт. Последний затем улетел в сторону Румынии или Молдавии. И, наконец, взрывы были в районе Таирова и села Нерубайское, там расположены аэродром и авиазавод, однако были сбиты ракеты или попали в цель, пока неизвестно, отметил Лебедев.