На Украине продолжают поджигать авто военных, счёт идёт уже на сотни

На Украине сообщили о более чем 200 случаях поджогов военных автомобилей на территории страны. Как рассказал руководитель Национальной полиции Иван Выговский, среди виновников есть даже дети, совершившие свыше 50 таких преступлений. Сведения об инцидентах были представлены в официальном отчёте и опубликованы на сайте издания «Страна.ua».