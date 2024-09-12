На Украине продолжают поджигать авто военных, счёт идёт уже на сотни
«Страна.ua»: Более 200 поджогов автомобилей военных зафиксировано на Украине
На Украине сообщили о более чем 200 случаях поджогов военных автомобилей на территории страны. Как рассказал руководитель Национальной полиции Иван Выговский, среди виновников есть даже дети, совершившие свыше 50 таких преступлений. Сведения об инцидентах были представлены в официальном отчёте и опубликованы на сайте издания «Страна.ua».
Он отметил, что действия этих детей произошли без осознания последствий и ответственности. На данный момент отсутствует информация о временных рамках этих поджогов, что оставляет вопрос о масштабах проблемы открытым.
В последнее время Украина переживает волну поджогов автомобилей, которые принадлежат военнослужащим и сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), что в стране принято называть военкоматами. Такие действия стали символом протеста граждан против насильственной мобилизации. Сообщения о подобных инцидентах поступают из различных городов Украины, включая Киев, Винницу, Ровно, Львов, Одессу, а также из Харьковской области.
Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee