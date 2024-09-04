В Киеве подожгли очередной микроавтобус ВСУ

Ещё один принадлежащий Вооружённым силам Украины микроавтобус сгорел в ночь на 4 сентября в Киеве. Транспортное средство могли поджечь, приняв его за машину сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что эпицентр возгорания микроавтобуса находился в районе моторного отсека. Рядом с автомобилем были припаркованы легковушки, которые удалось спасти от огня благодаря оперативным усилиям местных жителей. К моменту прибытия спасателей от машины остался лишь полностью выгоревший кузов.