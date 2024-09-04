В Киеве подожгли очередной микроавтобус ВСУ
Ещё один принадлежащий Вооружённым силам Украины микроавтобус сгорел в ночь на 4 сентября в Киеве. Транспортное средство могли поджечь, приняв его за машину сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК), сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.
«В Киеве сгорел очередной военный бус... Предполагается поджог», — гласит пост.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что эпицентр возгорания микроавтобуса находился в районе моторного отсека. Рядом с автомобилем были припаркованы легковушки, которые удалось спасти от огня благодаря оперативным усилиям местных жителей. К моменту прибытия спасателей от машины остался лишь полностью выгоревший кузов.
Догорающий микроавтобус в Киеве. Видео © Telegram / Левый Берег Киев
Напомним, что уже несколько месяцев по всей Украине таинственно вспыхивают автомобили военнослужащих. Подлежащие мобилизации уклонисты уничтожают транспортные средства в отместку сотрудникам ТЦК, которые продолжают бесчинствовать для восполнения живой силы ВСУ.
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