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23 августа, 08:57

Украинские СМИ сообщают о массовом поджоге авто военных в Киеве и Одессе

В Киеве подожгли несколько авто, которые могли принадлежать военным

Неизвестные подожгли несколько автомобилей в Киеве и Одессе. Транспортные средства, вероятнее всего, принадлежат военным. Информацию об этом передал телеканал «Киев 24».

Как сообщают корреспонденты, четыре машины были полностью сожжены в Деснянском районе на северо-востоке столицы. Кроме того, огонь перекинулся на рядом стоявшие автомобили. Также о поджоге транспортного средства, принадлежащего военному, докладывают в Одессе.

Телеканал подчеркнул, что случаи поджогов машин военных в столице и других городах Украины участились. К примеру, 21 августа в Дарницком районе на юго-востоке Киева был сожжён микроавтобус военнослужащих.

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В Днепре спалили очередной автомобиль украинского военного

Ранее Life.ru сообщал, что в последнее время Украина переживает волну поджогов автомобилей, которые принадлежат военнослужащим и сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), что в стране принято называть военкоматами. Такие действия стали символом протеста граждан против насильственной мобилизации. Сообщения о подобных инцидентах поступают из различных городов Украины, включая Киев, Винницу, Ровно, Львов, Одессу, а также из Харьковской области.

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Shutterstock / FOTODOM / 4.murat

Мария Любицкая
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