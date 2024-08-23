Украинские СМИ сообщают о массовом поджоге авто военных в Киеве и Одессе

Неизвестные подожгли несколько автомобилей в Киеве и Одессе. Транспортные средства, вероятнее всего, принадлежат военным. Информацию об этом передал телеканал «Киев 24».

Как сообщают корреспонденты, четыре машины были полностью сожжены в Деснянском районе на северо-востоке столицы. Кроме того, огонь перекинулся на рядом стоявшие автомобили. Также о поджоге транспортного средства, принадлежащего военному, докладывают в Одессе.