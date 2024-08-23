Украинские СМИ сообщают о массовом поджоге авто военных в Киеве и Одессе
В Киеве подожгли несколько авто, которые могли принадлежать военным
Неизвестные подожгли несколько автомобилей в Киеве и Одессе. Транспортные средства, вероятнее всего, принадлежат военным. Информацию об этом передал телеканал «Киев 24».
Как сообщают корреспонденты, четыре машины были полностью сожжены в Деснянском районе на северо-востоке столицы. Кроме того, огонь перекинулся на рядом стоявшие автомобили. Также о поджоге транспортного средства, принадлежащего военному, докладывают в Одессе.
Телеканал подчеркнул, что случаи поджогов машин военных в столице и других городах Украины участились. К примеру, 21 августа в Дарницком районе на юго-востоке Киева был сожжён микроавтобус военнослужащих.
Ранее Life.ru сообщал, что в последнее время Украина переживает волну поджогов автомобилей, которые принадлежат военнослужащим и сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК), что в стране принято называть военкоматами. Такие действия стали символом протеста граждан против насильственной мобилизации. Сообщения о подобных инцидентах поступают из различных городов Украины, включая Киев, Винницу, Ровно, Львов, Одессу, а также из Харьковской области.
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