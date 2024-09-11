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Регион
11 сентября, 08:20

Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области и других регионах

Российские военные нанесли удар по промышленным складам в Киевской области и ряде других регионов, где хранилась новейшая техника НАТО для ВСУ. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ. <...> Удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания», заявил он в своём телеграм-канале.

Как указал подпольщик, на складах проводилась доработка привезённой техники — обшивка противодронными сетками и динамической защитой, приварка турелей и пусковых установок. Также прошлой ночью, примерно в 23:15, был нанесён удар по военному аэродрому ВСУ в Миргороде. Он используется украинскими военными для ремонта и стоянки самолётов, которые затем атакуют Крым и новые регионы РФ.

Также Лебедев доложил о нанесении ударов по военным складам в Кременчуге. Взрывы прогремели в стороне промышленных холодильных складов, которые использовались для хранения боекомплекта. После взрыва была небольшая повторная детонация.

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Пророссийское подполье «вело» колонну ВСУ 160 километров, чтобы её уничтожить

Ранее российская армия нанесла сокрушительный удар по складу ГСМ украинской армии, располагающемуся в аэропорту в пригороде Полтавы. По словам местных властей, пострадавших среди гражданских не было, однако полыхало всё весьма жутко.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PRESSLAB

Мария Любицкая
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