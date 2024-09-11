Российские военные нанесли удар по промышленным складам в Киевской области и ряде других регионов, где хранилась новейшая техника НАТО для ВСУ. Об этом сообщает координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ. <...> Удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания», — заявил он в своём телеграм-канале.

Как указал подпольщик, на складах проводилась доработка привезённой техники — обшивка противодронными сетками и динамической защитой, приварка турелей и пусковых установок. Также прошлой ночью, примерно в 23:15, был нанесён удар по военному аэродрому ВСУ в Миргороде. Он используется украинскими военными для ремонта и стоянки самолётов, которые затем атакуют Крым и новые регионы РФ.

Также Лебедев доложил о нанесении ударов по военным складам в Кременчуге. Взрывы прогремели в стороне промышленных холодильных складов, которые использовались для хранения боекомплекта. После взрыва была небольшая повторная детонация.