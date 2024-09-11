Пророссийское подполье "вело" колонну ВСУ 160 километров, чтобы её уничтожить
Подпольщик Лебедев: Агенты 160 километров вели колонну ВСУ, чтобы её уничтожить
Агенты подполья на Украине на протяжении 160 километров следили за колонной ВСУ для её дальнейшего уничтожения. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Колонну заметили на выезде из Винницы. После выяснения места дислокации все данные были переданы российским военным для дальнейшего удара по цели.
Ранее российская армия нанесла сокрушительный удар по складу ГСМ украинской армии, располагающемуся в аэропорту в пригороде Полтавы. По словам местных властей, пострадавших среди гражданских не было, однако полыхало всё весьма жутко.
VK / Минобороны РФ