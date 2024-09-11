Агенты подполья на Украине на протяжении 160 километров следили за колонной ВСУ для её дальнейшего уничтожения. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Колонну заметили на выезде из Винницы. После выяснения места дислокации все данные были переданы российским военным для дальнейшего удара по цели.