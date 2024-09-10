Российские войска нанесли удар по группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 ВСУшников, которые прибыли на подкрепление», — приводит РИА «Новости» его слова.

Ещё один мощный удар был нанесён в районе посёлка Малиновка Запорожской области. Прилёт, по данным Лебедева, пришёлся по технике и живой силе подразделения противника численностью 30 человек.