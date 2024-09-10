ВС России накрыли огненным шквалом группу почти из сотни ВСУшников под Запорожьем
Подполье: Нанесён удар по группе подкрепления из 90 бойцов ВСУ под Запорожьем
Российские войска нанесли удар по группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 ВСУшников, которые прибыли на подкрепление», — приводит РИА «Новости» его слова.
Ещё один мощный удар был нанесён в районе посёлка Малиновка Запорожской области. Прилёт, по данным Лебедева, пришёлся по технике и живой силе подразделения противника численностью 30 человек.
А на днях ВС РФ атаковали группу иностранных инструкторов и десантников ВСУ в лагере в пригороде Николаева. Также, по данным подполья, была уничтожена пусковая установка HIMARS.
Telegram / Минобороны России