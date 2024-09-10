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10 сентября, 18:00

ВС России накрыли огненным шквалом группу почти из сотни ВСУшников под Запорожьем

Подполье: Нанесён удар по группе подкрепления из 90 бойцов ВСУ под Запорожьем

Российские войска нанесли удар по группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«В селе Малые Щербаки накрыли группу из 90 ВСУшников, которые прибыли на подкрепление», — приводит РИА «Новости» его слова.

Ещё один мощный удар был нанесён в районе посёлка Малиновка Запорожской области. Прилёт, по данным Лебедева, пришёлся по технике и живой силе подразделения противника численностью 30 человек.

А на днях ВС РФ атаковали группу иностранных инструкторов и десантников ВСУ в лагере в пригороде Николаева. Также, по данным подполья, была уничтожена пусковая установка HIMARS.

Морпехи уничтожили целый взвод ВСУ в Курской области, выжили только трое солдат
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Telegram / Минобороны России

Наталья Демьянова
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