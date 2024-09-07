Армия России разнесла логово иностранных инструкторов во время обучения десанта ВСУ
Подполье: ВС России атаковали иностранных инструкторов в пригороде Николаева
Солдаты ВС РФ атаковали группу иностранных инструкторов и десантников ВСУ в лагере в пригороде Николаева, а также уничтожили пусковую установку HIMARS. Об ударах рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».
«Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS, которые почти ежедневно стреляют дальнобойными ракетами в сторону Скадовска и Крыма», — сказал подпольщик, добавив, что число ликвидированных установок уточняется.
Недавно морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ полностью ликвидировали взвод пехоты ВСУ в районе села Внезапное Курской области. Выжить удалось только троим бойцам киевского режима, которые были взяты в плен.
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