ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 сентября, 06:51

Армия России разнесла логово иностранных инструкторов во время обучения десанта ВСУ

Подполье: ВС России атаковали иностранных инструкторов в пригороде Николаева

Солдаты ВС РФ атаковали группу иностранных инструкторов и десантников ВСУ в лагере в пригороде Николаева, а также уничтожили пусковую установку HIMARS. Об ударах рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«Второй удар, который с большим заревом, пришёлся по как минимум одной из трёх установок HIMARS, которые почти ежедневно стреляют дальнобойными ракетами в сторону Скадовска и Крыма», — сказал подпольщик, добавив, что число ликвидированных установок уточняется.

ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»
ВС РФ разгромили пункт дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

Недавно морпехи 155-й бригады Тихоокеанского флота РФ полностью ликвидировали взвод пехоты ВСУ в районе села Внезапное Курской области. Выжить удалось только троим бойцам киевского режима, которые были взяты в плен.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Николай Рюмин
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров