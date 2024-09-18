Алаудинов: ВС РФ за неделю разбили две понтонные переправы ВСУ в Курской области

Российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые организовали Вооружённые силы Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник за предыдущие два дня перекинул понтон, пытался затащить людей. Оба понтона, которые были перекинуты на этой неделе, они уничтожены. Противник на этом участке потерял свои переправы через реку», — пояснил генерал-майор в беседе с ТАСС.

Алаудинов дополнил, что в настоящее время ВСУ безуспешно пытаются удержать свои позиции, пока ВС РФ беспрерывно продвигаются.