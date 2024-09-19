Соратник Кадырова рассказал о тщетных попытках армии Зеленского закрепиться под Курском

«На Суджанском направлении, где мы находимся, очень достойно отработали весь день ребята. Да, противник тоже оказывал на нас воздействие огневое, но ни одного места, где он мог даже хотя бы на 100 метров продвинуться, у него нет. Противник действительно находится в очень тяжёлом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».