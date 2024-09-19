Соратник Кадырова рассказал о тщетных попытках армии Зеленского закрепиться под Курском
Алаудинов: У ВСУ тяжёлое положение в Курской области, они пытаются закрепиться
ВСУ постепенно терпят крах в Курской области, они пытаются закрепиться в этом районе, но терпят огромные потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«На Суджанском направлении, где мы находимся, очень достойно отработали весь день ребята. Да, противник тоже оказывал на нас воздействие огневое, но ни одного места, где он мог даже хотя бы на 100 метров продвинуться, у него нет. Противник действительно находится в очень тяжёлом состоянии и пытается хоть как-то закрепиться на участках, где он находится», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, он посетил правый фланг российских подразделений на стороне городов Рыльск и Льгов. Алаудинов отметил, что сегодня ВСУ сегодня весь день пытались продавиться на двух участках. Однако сделать это не удалась, враг понёс большие потери.
Ранее Алаудинов доложил, что в Суджанском районе Курской области российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от сил ВСУ. Российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые организовали Вооружённые силы Украины.
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