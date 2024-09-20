ВСУ обстреляли выкапывающих картошку мирных жителей в Курской области

Солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреляли в Курской области мирных жителей, которые выкапывали картошку. Боевики также использовали против гражданских противопехотные мины «лепесток». Об этом РИА «Новости» рассказала 73-летняя Мария Беседина из деревни Золотарёвка Рыльского района области.

«До эвакуации ещё приезжали, потом возвращались, копали картошку под дронами, под обстрелами. У нашей деревни, километра три — два дома сгорело. Потом у нас там через речку метров 500 (от дома Марии – Прим. Лайфа.) — дрон упал прямо в крышу. По детскому садику разбросаны вот эти «лепестки». Ну а потом нас эвакуировали», — вспоминает пенсионерка.

По словам Марии, ВСУ начали обстреливать их деревню Золотарёвка с 2022 года. Спустя два года этих атак 73-летняя женщина признаётся что при любом стуке у неё уже всё внутри «трепещется». Сейчас она у родственников в Курске, ей уже выдали ваучер на лекарства.