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20 сентября, 09:47

Полегли 60 солдат, подбит Leopard: ВСУ пытались прорвать границу в новом месте и получили ожесточённый отпор

ВСУ потеряли до 60 бойцов и Leopard при прорыве у посёлков Новый Путь и Медвежье

ВСУ. Обложка © Telegram / Зеленский

ВСУ. Обложка © Telegram / Зеленский

Российские силы разбили группировку ВСУ и уничтожили ещё один немецкий танк Leopard при попытке прорваться через границу РФ в направлении посёлков Новый Путь и Медвежье в Глушковском районе Курской области. Об этом отчиталось Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены два танка, в том числе танк «Леопард», – уточнили в министерстве.

Новая провальная авантюра также стоила украинским боевикам трёх шведских боевых машин пехоты CV-90, четырёх боевых бронированных машин и инженерной машины разграждения.

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ВСУ продолжают терять людей и технику в курском приграничье на фоне контратаки ВС РФ в регионе. Ранее Алаудинов доложил, что в Суджанском районе российские подразделения освободили два населённых пункта. Войска взяли под контроль сёла Николаево-Дарьино и Дарьино, завершив их зачистку от сил ВСУ. Российские военные за неделю уничтожили две понтонные переправы, которые организовали Вооружённые силы Украины.

Андрей Бражников
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