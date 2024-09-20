Полегли 60 солдат, подбит Leopard: ВСУ пытались прорвать границу в новом месте и получили ожесточённый отпор

Российские силы разбили группировку ВСУ и уничтожили ещё один немецкий танк Leopard при попытке прорваться через границу РФ в направлении посёлков Новый Путь и Медвежье в Глушковском районе Курской области. Об этом отчиталось Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населённых пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены два танка, в том числе танк «Леопард», – уточнили в министерстве.

Новая провальная авантюра также стоила украинским боевикам трёх шведских боевых машин пехоты CV-90, четырёх боевых бронированных машин и инженерной машины разграждения.