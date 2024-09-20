«Крылатые шпионы» убедили Захарову в желании Киева ударить по Курской АЭС
Захарова сообщила, что Киев не отказался от задачи атаковать Курскую АЭС
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Украинские источники публикуют снимки Курской АЭС, сделанные с дрона-разведчика, поэтому можно с уверенностью говорить, что Киев не собирается отказываться от цели ударить по станции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.
«Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры», — пояснила она.
Дипломат добавила, что киевские власти далеки от принципов демократичности, законности и легальности, они давно встали на путь «исключительно националистической повестки и националистической диктатуры», подкрепляя всё это открытой террористической деятельностью. Захарова напомнила, что за Украиной и её преступлениями стоят страны Запада, в частности США и Великобритания.
Напомним, в конце августа гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приезжал в город Курчатов Курской области и осматривал Курскую АЭС, потому что ВСУ неоднократно пытались атаковать объект. Так, украинские подразделения хотели ударить по АЭС ракетой HIMARS. К счастью, она не взорвалась и упала на прилегающей территории. Планировавший подрыв станции боец ВСУ обратился к мировому сообществу и призвал не допускать диверсий на энергетических атомных объектах. Глава спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов предупредил Евросоюз, что в случае ЧП на АЭС последствия отразятся на всём континенте. По его словам, ЕС идёт прямиком к третьей мировой войне на поводу у США.