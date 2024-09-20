«Крылатые шпионы» убедили Захарову в желании Киева ударить по Курской АЭС Захарова сообщила, что Киев не отказался от задачи атаковать Курскую АЭС 20 сентября, 07:43 Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Украинские источники публикуют снимки Курской АЭС, сделанные с дрона-разведчика, поэтому можно с уверенностью говорить, что Киев не собирается отказываться от цели ударить по станции. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях IV Евразийского женского форума.

«Судя по опубликованным на украинских ресурсах фотографиям, это фотографии Курской АЭС, сделаны они с расстояния в несколько километров с разведывательного дрона ВСУ, в Киеве не отказались от идеи нанесения удара по этому объекту гражданской инфраструктуры», — пояснила она.

Дипломат добавила, что киевские власти далеки от принципов демократичности, законности и легальности, они давно встали на путь «исключительно националистической повестки и националистической диктатуры», подкрепляя всё это открытой террористической деятельностью. Захарова напомнила, что за Украиной и её преступлениями стоят страны Запада, в частности США и Великобритания.

Авторы Татьяна Миссуми