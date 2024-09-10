«Игра Зеленского»: В Госдуме объяснили отказ Киева не бить по российским объектам энергетики

Киев отказался принимать соглашение по отказу от ударов по российским энергообъектам из-за политической игры Владимира Зеленского. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Зеленский ищет возможность поставить всех, в том числе и Запад, в определённые условия, связанные с поддержкой Украины. С одной стороны, конечно, он играет ту роль, которая ему Западом отведена, он является плоть от плоти западной политики», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что Зеленский ведёт определённую игру, нацеленную на то, чтобы выбить из Запада как можно больше возможностей и ресурсов для своей поддержки.