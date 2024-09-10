«Игра Зеленского»: В Госдуме объяснили отказ Киева не бить по российским объектам энергетики
Депутат Новиков: Киев отказался не атаковать энергообъекты из-за игры Зеленского
Киев отказался принимать соглашение по отказу от ударов по российским энергообъектам из-за политической игры Владимира Зеленского. Таким мнением поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Зеленский ищет возможность поставить всех, в том числе и Запад, в определённые условия, связанные с поддержкой Украины. С одной стороны, конечно, он играет ту роль, которая ему Западом отведена, он является плоть от плоти западной политики», — сказал парламентарий в беседе с «Лентой.ру».
Он добавил, что Зеленский ведёт определённую игру, нацеленную на то, чтобы выбить из Запада как можно больше возможностей и ресурсов для своей поддержки.
Он также считает, что Зеленский не верит в победу традиционными способами, поэтому и прибегает к нестандартным мерам. В частности, ему «кажутся привлекательным», к примеру, разрушение Запорожской АЭС. По мнению Новикова, США и Европа будет продолжать списывать все проблемы на Москву, хотя ответственность за создание коллапса несёт Зеленский. Его же на Западе будут воспринимать как жертву, якобы защищающую суверенитет Незалежной, резюмировал депутат.
Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что до атаки ВСУ на Курскую область Москва согласилась отказаться от ударов по энергетике Незалежной. Сооветствующее предложение российской стороне поступило от Турции. По словам Шойгу, Киев же наотрез отказался от этого соглашения. В ситуацию прокомментировали в Кремле.
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