Песков: Москва и Киев не пришли к договорённостям об ударах по энергообъектам
Обсуждение договорённостей между Россией и Украиной по поводу ударов по объектам энергетики оказалось безрезультатным. Об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никаких чётких договорённостей не было, это первое... Сейчас трудно себе представить возможность достижения хоть каких-то договорённостей на фоне ситуации в Курской области», — заявил он.
Песков добавил, что для России сейчас самое главное — достигнуть своих целей. Специальная военная операция является единственным вариантом сделать это, альтернатив нет.
Напомним, ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что накануне атаки ВСУ по Курской области Москва согласилась отказаться от ударов по энергетике Украины. Сооветствующее предложение РФ поступило от Турции. По словам секретаря Совбеза, Украина категорически отказалась от этого соглашения.
Life.ru