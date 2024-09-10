Песков: Москва и Киев не пришли к договорённостям об ударах по энергообъектам

Обсуждение договорённостей между Россией и Украиной по поводу ударов по объектам энергетики оказалось безрезультатным. Об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Никаких чётких договорённостей не было, это первое... Сейчас трудно себе представить возможность достижения хоть каких-то договорённостей на фоне ситуации в Курской области», — заявил он.

Песков добавил, что для России сейчас самое главное — достигнуть своих целей. Специальная военная операция является единственным вариантом сделать это, альтернатив нет.