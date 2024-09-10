Шойгу: Путин до атаки на Курскую область согласился не бить по энергетике Украины

Россия незадолго до атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область согласилась не наносить удары по объектам энергетики, однако Киев не пошёл на это соглашение. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу заявил, что РФ отказалась от ударов по объектам энергетики до попытки вторжения в Курскую область. Видео © Telegram / ВЕСТИ

Шойгу рассказал, что Турция предложила Москве не наносить ударов по объектам энергетики, атомной энергетики и торговому гражданскому флоту в Чёрном море. По словам секретаря Совбеза РФ, Украина категорически отказалась от этого соглашения.

«Наш президент [Владимир Путин] принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем». И для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они (власти Украины) сказали: «Нет-нет-нет, мы не пойдём на это соглашение», — подчеркнул Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».