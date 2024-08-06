"Выбор за народом": Шойгу предупредил о сужении окна возможностей для Киева
Шойгу: Окно возможностей урегулирования конфликта для Киева сужается
Каждый день промедления с решением по урегулированию конфликта дорого обходится украинцам. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Баку. По его словам, окно возможностей для Киева при этом продолжает сужаться.
"Дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся, дорого обходится народу Украины. Окно возможностей для Украины сужается. Выбор — за самим украинским народом", — сказал секретарь СБ РФ.
Как считает Шойгу, западные союзники Киева стремятся добиться заморозки боевых действий, чтобы у ВСУ появилась возможность перегруппироваться. Однако, по его словам, Москва не собирается доверять словам как чиновников на Украине, так и их партнёров в США и Европе. Российская сторона будет полагаться "только на конкретные действия", подчеркнул секретарь Совбеза.
Кстати, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен уже в этом году подготовить базу для мирного завершения конфликта. В Госдуме это сочли словами "без какой-либо конкретики". Как полагает депутат Александр Спиридонов, вскоре поток западных денег в Киев иссякнет и Зеленскому придётся подстраиваться под новые реалии.