"Выбор за народом": Шойгу предупредил о сужении окна возможностей для Киева

Каждый день промедления с решением по урегулированию конфликта дорого обходится украинцам. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Баку. По его словам, окно возможностей для Киева при этом продолжает сужаться.

"Дальнейшее пребывание киевского режима в иллюзиях о том, что европейцы устроят для Киева очередной красивый саммит мира, на котором все их внутренние проблемы сами собой разрешатся, дорого обходится народу Украины. Окно возможностей для Украины сужается. Выбор — за самим украинским народом", — сказал секретарь СБ РФ.