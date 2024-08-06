В Госдуме объяснили, на кого нацелено заявление Зеленского о базе для окончания конфликта
Спиридонов: Слова Зеленского об окончании конфликта направлены на народ Украины
В последнее время из Киева на фоне военных успехов России в зоне спецоперации всё чаще стали звучать высказывания о стремлении к миру. Так, накануне Владимир Зеленский заявил, что намерен уже в этом году подготовить базу для мирного завершения конфликта. Всё это происходит на фоне роста числа сторонников переговоров с Россией в украинском обществе, отметил в разговоре с Life.ru депутат Госдумы Александр Спиридонов.
"Вот и Зеленский, чувствуя настроение народа, зачастил с миротворческими настроениями и заявил, что Киев ставит себе целью до конца года подготовить основу для завершения конфликта. Но верит ли сам народ его словам? Очень сомневаюсь. На Украине ситуация вот-вот достигнет пика: долг страны колоссальный, зарплаты, пенсии не выплачиваются, воевать за террористический режим никто не хочет. А между тем его покровитель Байден настолько плох, что снял свою кандидатуру с президентской гонки", — указал парламентарий.
По словам Спиридонова, скоро поток западных денег в Киев иссякнет и Зеленскому придётся подстраиваться под новые реалии. Однако пока его заявление — всего лишь слова без какой-либо конкретики.
За последние недели Зеленский зачастил с заявлениями о желании завершить конфликт. Ранее он сообщал, что приоритетной потребностью для него является скорейшее урегулирование. В целом же риторика киевского режима в июле 2024 года претерпела серьёзные изменения. Сначала глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба внезапно сообщил о готовности Киева беседовать с Москвой, а затем схожее заявление сделал и советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Курс на скорейшее урегулирование конфликта взял даже глава офиса Андрей Ермак.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin