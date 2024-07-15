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15 июля, 10:26

Опрос: Большинство украинцев считает, что пришло время для переговоров с Россией

43,9% украинцев заявили, что пришло время для мирных переговоров с Россией. Такие данные приводит украинский Центр Разумкова на основе проведённого социологического опроса. Противоположной точки зрение придерживаются 35% респондентов, а 21,1% и вовсе не смогли ответить на этот вопрос.

Данные опроса Центра Разумкова. Источник © ZN.ua

Данные опроса Центра Разумкова. Источник © ZN.ua

Вместе с тем большинство опрошенных украинцев выступили против выполнения условий для мира, которые озвучил президент России Владимир Путин. Полный вывод войск из четырёх областей, вышедших из состава Украины, не устраивает более 80 респондентов, чуть меньше (76,9%) не хотят отмены антироссийских санкций, но меньше всего возражений встретило условие о нейтральном статусе Украины — 58,5%. Более того, по данным Центра Разумкова, 39% опрошенных на юге Украины прямо поддержали внеблоковый статус Украины.

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А ранее украинские СМИ привели данные другого удивительного опроса: оказалось, что популярность украинского языка среди школьников в стране ощутимо упала. Теперь на нём за пределами школьных стен говорят менее 40% учеников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Алексей Берковиц
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