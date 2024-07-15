Опрос: Большинство украинцев считает, что пришло время для переговоров с Россией

43,9% украинцев заявили, что пришло время для мирных переговоров с Россией. Такие данные приводит украинский Центр Разумкова на основе проведённого социологического опроса. Противоположной точки зрение придерживаются 35% респондентов, а 21,1% и вовсе не смогли ответить на этот вопрос.

Вместе с тем большинство опрошенных украинцев выступили против выполнения условий для мира, которые озвучил президент России Владимир Путин. Полный вывод войск из четырёх областей, вышедших из состава Украины, не устраивает более 80 респондентов, чуть меньше (76,9%) не хотят отмены антироссийских санкций, но меньше всего возражений встретило условие о нейтральном статусе Украины — 58,5%. Более того, по данным Центра Разумкова, 39% опрошенных на юге Украины прямо поддержали внеблоковый статус Украины.