Они почувствуют: Военный эксперт объяснил важность ударов возмездия по инфраструктуре Украины
Эксперт Артамонов: Результаты ударов возмездия Украина ощутит этой зимой
Удары возмездия, которые ВС России наносят по критически важной инфраструктуре Украины, имеют чёткую цель. Результаты действий Армии РФ будут заметны уже этой зимой. Об этом в новом выпуске шоу «Дайте сказать!» рассказал военный эксперт и специалист по армиям НАТО Александр Артамонов.
Эксперт Александр Артамонов объяснил важность ударов возмездия по стратегически важным объектам Украины. Видео © VK / «Дайте сказать!»
Эксперт подчеркнул, что Россия в рамках своих действий никогда не хотела уничтожать города и мирное население Украины. Действия ВС РФ Артамонов назвал принуждением к миру. По его словам, восстановить все энергетические объекты к зиме Киев не сумеет. В результате на Украине не будет отопления, а также электричества, и, следовательно, телевидения.
«Вот тогда как говорится, сядьте, дорогие украинцы, и задумайтесь над тем, что вы делаете», — отметил специалист.
Также Артамонов призвал не забывать о первоначальном значении специальной военной операции (СВО), которая началась с целью устранения прогнившего киевского режима, поддерживающего идеи нацизма. Сделать это без изменения идеологического, образовательного и иного пространства попросту невозможно.
Полный выпуск шоу «Дайте сказать!» военным экспертом и специалистом по армиям НАТО Александром Артамоновым можно посмотреть по ссылке.
Ранее министр энергетики Украины Галущенко заявил, что грядущая зима обещает быть ещё более сложной, чем предыдущая, и призвал украинцев готовиться к тяготам. Перед властями Незалежной, по его словам, стоит задача, которая выглядит нерешаемой: необходимо восстановить все объекты энергетики, получившие повреждения от российских ударов, при этом прикрыть их западными средствами ПВО. Также потребуется обеспечить локальную генерацию и распределение энергии, питающей критическую инфраструктуру страны.
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