Более 20 еле живых пенсионеров спасли из «дома смерти» в Татарстане

В Казани полицейские спасли 22 еле живых пенсионеров из нелегального дома престарелых. Пожилые россияне жили в социальном учреждении в полной антисанитарии, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Обстановка в комнате дома престарелых в Казани, откуда спасли 22 пенсионера. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

«Прокуратура Авиастроительного района города Казани совместно с контролирующими органами провела проверку соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии и пожарной безопасности в пансионате по социальному обслуживанию с обеспечением проживания лиц пожилого возраста с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в посёлке Щербаково», — говорится в сообщении.

Обстановка в комнате дома престарелых в Казани, откуда спасли 22 пенсионера, Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

По информации местных СМИ, проверка дома престарелых в казанском посёлке началась в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В январе имущество одной из пожилых женщин переписали на третьих лиц. После этого пенсионерка скончалась.

По данным источника издания «Бизнес Онлайн», полиция во время обыска в пансионате нашла тело. Оно могло находиться в учреждении несколько дней. По предварительной информации, за год работы в доме престарелых умерло около 20 человек. Правоохранительные органы разбираются, переписывалось ли их имущество на кого-то другого. Кроме того, уточняется, что некоторые старики были прикованы наручниками к кровати.

Обстановка в комнате дома престарелых в Казани, откуда спасли 22 пенсионера. Фото © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

В региональной прокуратуре уточнили, что постояльцы дома престарелых распределены по городским больницам. Специалисты выявили в пансионате многочисленные нарушения пожарной безопасности и санитарных норм. В отношении организаторов возбудили уголовное дело по статьям о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура требует закрыть пансионат.