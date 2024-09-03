Из-за энергетической катастрофы зимой на Украине ожидают исхода миллионов жителей
DW: К зиме Украина может остаться без энергии, миллионы людей побегут из страны
К наступлению зимы Украина может окончательно остаться без электроэнергии, что спровоцирует бегство миллионов жителей из страны. Такой прогноз опубликовало немецкое издание Die Welt.
«По всей стране уже происходят веерные отключения электроэнергии. В летний период они, пожалуй, доставляют небольшие неудобства и вызывают настоящие проблемы только тогда, когда речь идёт о холодильных установках или складских помещениях. Однако зимой такая ситуация может привести к широкомасштабной катастрофе. <…> Начнётся массовое бегство миллионов людей», — утверждает автор текста.
Обозреватель пишет, что в Незалежной к настоящему времени осталась только половина от генерирующих электричество мощностей. В таких обстоятельствах пережить зиму стране будет действительно очень тяжело.
Ранее аналогичный прогноз опубликовало агентство Bloomberg, хотя и не с такими мрачными оценками — там ожидают, что Украину из-за отсутствия электричества к зиме покинут порядка 400 тысяч жителей. К слову, сегодня депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил об увольнении главы украинской госкомпании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. По мнению парламентария, причина такого решения кроется в желания некоторых политиков Незалежной набиться свои карманы.
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