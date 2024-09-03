На Украине уволили директора главной энергетической компании

Владимир Кудрицкий освобождён от должности директора энергетической компании «Укрэнерго», сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Причиной кадровых перестановок стало стремление ряда украинских политиков к личному обогащению, написал парламентарий в Telegram.

Нардеп назвал Кудрицкого одним из самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной, который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма давно хотели от него избавиться.