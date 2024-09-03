На Украине уволили директора главной энергетической компании
Нардеп Рады Железняк сообщил об увольнении главы «Укрэнерго» Кудрицкого
Владимир Кудрицкий. Обложка © Telegram / Укренерго
Владимир Кудрицкий освобождён от должности директора энергетической компании «Укрэнерго», сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Причиной кадровых перестановок стало стремление ряда украинских политиков к личному обогащению, написал парламентарий в Telegram.
Нардеп назвал Кудрицкого одним из самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной, который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма давно хотели от него избавиться.
«Реальная причина — это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 миллиардов гривен ежегодно, 1,5 миллиарда евро кредитных линий», — предположил Железняк.
А 30 августа Владимир Зеленский снял с должности командующего ВВС Николая Олещука*, заменив его на генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Это произошло на следующий день после потери первого переданного ВСУ истребителя F-16.
* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.