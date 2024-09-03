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2 сентября, 21:50

На Украине уволили директора главной энергетической компании

Нардеп Рады Железняк сообщил об увольнении главы «Укрэнерго» Кудрицкого

Владимир Кудрицкий. Обложка © Telegram / Укренерго

Владимир Кудрицкий. Обложка © Telegram / Укренерго

Владимир Кудрицкий освобождён от должности директора энергетической компании «Укрэнерго», сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Причиной кадровых перестановок стало стремление ряда украинских политиков к личному обогащению, написал парламентарий в Telegram.

Нардеп назвал Кудрицкого одним из самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной, который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя офиса Владимира Зеленского Ростислав Шурма давно хотели от него избавиться.

«Реальная причина — это животное желание сесть на все финансовые потоки: 100 миллиардов гривен ежегодно, 1,5 миллиарда евро кредитных линий», — предположил Железняк.

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А 30 августа Владимир Зеленский снял с должности командующего ВВС Николая Олещука*, заменив его на генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко. Это произошло на следующий день после потери первого переданного ВСУ истребителя F-16.

* Внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Илья Пушкарев
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