Алаудинов предостерёг Европу от военных авантюр с Курской АЭС

«Европа <...> идёт на поводу у Америки. <...> Идёт заигрывание с атомной станцией, которая находится на территории России в Курской области. Если Америка пытается за счёт того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдёт любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснётся европейских государств. Вы будете вовлечены в это», — заявил он в опубликованном в личном телеграм-канале видео.