Алаудинов предостерёг Европу от военных авантюр с Курской АЭС
Алаудинов: Катастрофа на Курской АЭС в первую очередь затронет Европу
Идущая на поводу у Штатов прямиком к третьей мировой войне Европа должна понимать, что потенциальная катастрофа на Курской АЭС в первой очередь отразится на странах Евросоюза. Об этом заявил глава спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления МО РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Европа <...> идёт на поводу у Америки. <...> Идёт заигрывание с атомной станцией, которая находится на территории России в Курской области. Если Америка пытается за счёт того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдёт любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснётся европейских государств. Вы будете вовлечены в это», — заявил он в опубликованном в личном телеграм-канале видео.
Алаудинов выразил недоумение покладистостью Евросоюза, который потакает глобалистским амбициям Вашингтона и будто всеми силами старается приблизить ядерную катастрофу. По его мнению, европейские лидеры должны понимать, что их втягивают в третью мировую войну, в которой в ход пойдёт всё, что есть у ЕС.
Напомним, что в августе ВСУ ударили по Курской АЭС с помощью беспилотника. По этому поводу выражал обеспокоенность глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, приезжавший в конце августа в Курчатов, чтобы проверить состояние станции. Также ВС Украины наносили по объекту ядерной энергетики удар из HIMARS, но она, по счастливому стечению обстоятельств, упала вблизи АЭС, не сдетонировав. Взятый в плен боец ВСУ, которому командование поставило задачу подорвать объект, записал публичное обращение с призывом не совершать диверсии на атомных станциях и прочих объектах атомной энергетики.