Российские военные уничтожили систему Starlink Вооружённых сил Украины в районе Часова Яра. Об этом сообщил командир 2-й МСБ ТРО 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ с позывным Шустрый, публикуя соответствующие кадры.

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВС РФ уничтожили танк Stridsvagn 122 на базе Leopard шведского производства. Уточнялось, что бронегруппу с иностранной машиной оставила мотострелковая бригада ВСУ в районе населённого пункта Весёлое. Там их и нашли бойцы РФ.