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20 сентября, 18:43

Российские бойцы разгромили «подарок» ВСУ от Илона Маска в направлении Часова Яра

Командир Шустрый: ВС РФ уничтожили Starlink противника в направлении Часова Яра

ВС РФ уничтожили систему Starlink ВСУ. Обложка © Telegram / Шустрый СпН «АХМАТ»

ВС РФ уничтожили систему Starlink ВСУ. Обложка © Telegram / Шустрый СпН «АХМАТ»

Российские военные уничтожили систему Starlink Вооружённых сил Украины в районе Часова Яра. Об этом сообщил командир 2-й МСБ ТРО 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ с позывным Шустрый, публикуя соответствующие кадры.

ВС РФ уничтожили систему Starlink ВСУ. Видео © Telegram / Шустрый СпН «АХМАТ»

Противник сдаётся в плен: Появилось видео, как батальон Шустрого штурмует Часов Яр
Противник сдаётся в плен: Появилось видео, как батальон Шустрого штурмует Часов Яр

Ранее Life.ru сообщал, что бойцы ВС РФ уничтожили танк Stridsvagn 122 на базе Leopard шведского производства. Уточнялось, что бронегруппу с иностранной машиной оставила мотострелковая бригада ВСУ в районе населённого пункта Весёлое. Там их и нашли бойцы РФ.

Александра Мышляева
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