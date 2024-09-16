Противник сдаётся в плен: Появилось видео, как батальон Шустрого штурмует Часов Яр

Армия России продолжает успешно выполнять задачи в рамках СВО. Очередной эпизод героизма наших бойцов попал на камеру военного корреспондента RT Влада Андрицы. Он обнародовал видео штурма юга Часова Яра, который находится близ Артёмовска в ДНР.

Штурм Часовы Яра. Видео © Telegram / «RT на русском»

«Батальон Шустрого 4-й бригады штурмует юг Часова Яра», — сообщил военкор.

Так, на 00:12 видео российские солдаты заходят в блиндажи ВСУ, на 00:35 берут в плен противника, а на 01:00 и 02:45 бойцы ВСУ сдаются сами.