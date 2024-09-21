Сводки СВО: В живых террористов под Курском не оставят, какую ловушку готовят для ВСУ, ситуация 21 сентября Военный эксперт Александр Степанов — о боях с противником в зоне СВО с 16 по 21 сентября. На что хватит сил у Киева на следующей неделе, как закончится авантюра хунты в Курской области, из чего сделан новый трёхметровый дрон ВСУ «Паляниця». 20 сентября, 21:07 Военнослужащий во время боевой работы самоходной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 21 сентября

Противник, де-факто оказавшись самопроизвольно в ловушке, отчаянно пытается огрызаться в приграничье. Всё это уже напоминает затянутое ожидание единственной спасительной команды из Киева на принудительный «экстракшен». Однако на деле в Курской области может получиться хуже, чем на «Азовстали». В живых террористов в этот раз вряд ли кто-то оставит.

Фото © Telegram / Mash

Трёхметровый новый реактивный беспилотник «Паляниця» сбит у села Колодное Курской области. Речь идёт о дроне, представленном Украиной месяц назад. Во время осмотра выяснилось, что у него нет обычного винта. Вместо него — реактивный двигатель. Точно марку пока установить не смогли — из-за того, что обломки сильно обгорели после попадания нашей ПВО. Размер такого дрона — 3,5×2,5 метра, скорость — 400–500 километров в час, боевая часть — от 100 килограммов, а дальность рассчитана на 400–700 километров. О его создании украинцы впервые заявили месяц назад, сообщает Mash.

Наиболее активные действия разворачиваются в Глушковском районе, где враг пытается ворваться в город. По данным телеграм-канала «Два майора», сначала враг бросил в атаку колонну (два танка «Леопард» и семь ББМ) в районе Весёлого, которая боем была скована подразделениями ВС РФ и погранслужбой. Задокументирован факт очередного уничтожения Leopard 2A5 у Шептуховки Кореневского района, более чем в 25 километрах от границы (район «старого» прорыва ВСУ), что указывает на готовность Киева жечь остатки дорогостоящей западной брони в ходе операции под Курском, вероятно, последней — наступательного характера. Позднее повторилась атака уже меньшими силами.

Исход для хунты неудовлетворительный: техника «критически прогрета» нашими FPV-дронами и высокоточными барражирующими боеприпасами. Обратный путь ретировавшихся остатков группы сопровождался локальными скоплениями трупов с синими повязками.

Уничтожение прямым попаданием бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / mod_russia

В курском приграничье российские военные очистили от врага населённые пункты Дарьино и Николаево-Дарьино. По данным Минобороны России, при поддержке армейской авиации и огня артиллерии также отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённых пунктов Новый Путь, Малая Обуховка и Медвежье.

По данным командира интербригады «Пятнашка», «в начале вторжения в Курскую область со стороны Украины заходили элитные подразделения, но сейчас ВСУ насыщают участок тербатами, задача которых — закрепляться и замедлять продвижение наших войск». Соответственно, уровень подготовки низкий. Посылают их на убой.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 14 950 военнослужащих и, что важно, 28 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS. Наступательный потенциал ВСУ с применением высокоточных систем урезан максимально.

Донецкая Народная Республика, 21 сентября

На Торецком направлении в Донецкой Народной Республике продолжается успешное продвижение ВС РФ в городской застройке Дзержинска. Распиаренный контрудар азовцев* в районе Фенольного завода в Новгородском с треском провалился, и сейчас российские штурмовики охватывают дзержинскую агломерацию с юга и севера.

Военнослужащий во время боевой работы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Полегенько

По данным телеграм-канала «Неофициальный Безсонов», 41-я гвардейская армия, действующая на Покровском направлении ДНР, освободила населённый пункт Крутой Яр. Успешное наступление на запад позволяет отодвинуть линию фронта от Донецка, создав вокруг города безопасную зону.

Наши артиллеристы также нанесли удар в районе ж/д станции Удачное — в результате повреждено полотно и нарушена контактная сеть. Мероприятия направлены на блокирование узла Покровска от основных сил противника — парализацию логистики и материально-технического сопровождения действующей на этом участке вражеской группировки.

Подразделения Южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Георгиевка ДНР. По данным командира интербригады «Пятнашка», вторжение резервов нацистов в Курскую область позволило российским войскам продвинуться вглубь обороны ВСУ в ДНР более чем на 50 километров.

На Угледарском направлении российская авиация ювелирно доставляет в тыловые позиции противника ФАБ с УМПК в Доброволье и Богоявленке. К последней идёт дорога от шахты «Южнодонбасская» (у Водяного), за которую идут бои.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Авторы Александр Степанов